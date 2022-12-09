Рассказываем, кому после 9 декабря в Приморье докинут на карты по 14 тысяч рублей

Уже с 9 декабря определенной категории граждан зачислят деньги на карту. Фото: Даниил ОПАРИН

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали получателей дополнительных 14 тысяч рублей в декабре уходящего года. Эти деньги смогут получить пожилые жители Российской Федерации.

В Центре социальной поддержки населения Приморского края отметили, что сумма материальной поддержки в регионе составит 14 245 рублей. Выплату назначат лишь в том случае, если размер пенсии меньше прожиточного минимума.

Отметим, что пенсии приходят на банковские карты 8, 15 и 23 числа каждого месяца. Все деньги начислят еще до наступления новогодних праздников. Также напомним, что с января 2022 года региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке со дня ее назначения.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как обстоят дела с численностью населения в Приморском крае. По статистике Приморскстата, с начала 2022 года она уменьшилась на 17 471 человека. В целом на территории Приморья проживают 1 860 429 человек.

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