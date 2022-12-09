Никакой больше рыбалки: в Приморском крае запретили выход на лед

Люди в ближайшее время не смогут выходить на реки и озера для рыбалки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций постановила рекомендовать муниципалитетам запретить выходить на лед. Это связано с тем, что начался период становления ледостава на акваториях Приморского края. Подробнее – в материале «КП».

Находка, Спасск-Дальний, Октябрьский район – именно в этих муниципальных образованиях действует запрет. Это значит, что люди в ближайшее время не смогут выходить на реки и озера для рыбалки и ледовой переправы. Также отменяются все любимые забавы: катание на коньках, плюшках и занятия спортом.

Рыбалка для жителей Приморья – одно из любимых времяпровождений. Недавно, например, в интернете стало распространяться видео, на котором снят пригород Владивостока. Там на лед вышли десятки людей, в надежде на богатый улов.

И все же, любителям порыбачить зимой лучше воздержаться от этого занятия. Опасно выходить на тонкий лед, который не достиг хотя бы 23 сантиметров.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» про случай с оленем, который вышел на еще неокрепший лед на водохранилище во Владивостоке. Повезло, что его, поскользнувшегося, вовремя заметили сотрудники службы безопасности и спасли.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.