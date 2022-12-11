Zara работала во Владивостокском ГУМе семь лет. Фото: Telegram-канал «Провинциальное телевидение»

Известный бренд одежды Zara, судя по всему, окончательно закрывает свои торговые точки в России. В воскресенье, 11 декабря, в Telegram-канале «Провинциальное телевидение» появились фотографии с демонтированным названием магазина и пустыми витринами в центре города.

Впервые информация о том, что Zara зайдет в столицу Приморья, появилась еще в конце 2013 года. Первая торговая площадка открылась как раз таки в Большом ГУМе города весной 2015-го. С тех пор точка пользовался популярностью, а со временем сеть расширилась. Весной 2022 года, после начала специальной военной операции, бренд заявил, что уходит из России, вскоре двери магазинов закрылись, в том числе и во Владивостоке. В конце мая стало известно, что бутики ненадолго откроются – для финальной распродажи одежды. Через пару дней они вновь оказались на замке.

И вот спустя более чем шесть месяцев простоя, со стен самого первого магазина бренда в дальневосточной столице демонтировали табличку, а с витрин пропали дарившие надежду манекены.

– Zara во владивостокском ГУМе – все. С витрин окончательно убрали так долго стоявшие в ожидании манекены, а на улице – сняли вывеску. В новый год, с новыми торговыми площадями... – написал автор канала.

Магазин закрылся весной 2022 года. Фото: Telegram-канал «Провинциальное телевидение»

Что же насчет бутика в ТРК «Калина Молл», пока неизвестно.

При этом добавим, что в последние числа ноября появилась информация, что «Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов, включая Asos, и с сайтов Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других. Тогда заявили, что заказы поступают на склады партнера «Почты» в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию – от 14 дней. Как это происходит на практике, в настоящее время не ясно.

В начале же ноября появились другие слухи: популярные магазины одежды Zara могут возобновить свою работу в России под названием «Z», а «Бершка» – Br.

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