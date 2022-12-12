Золотой мост во Владивостоке. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В понедельник, 12 декабря, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, которые определят погоду на ближайшие сутки. По данным портала «Примпогода», в крае местами небольшой, а на юге умеренный снег, вечером осадки усилятся. Ветер возьмет направление с юго-востока и юга, умеренный, вечером до сильного на побережьях. Температура воздуха -10...0°C. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице облачно, после обеда начнется снег, в том числе и мокрый снег, который усилится к вечеру. Метеорологи даже предрекают Владивостоку метель, на дорогах снежный накат и гололедицу. Умеренный ветер возьмет направление с юга, усилившись в течение дня. Температура от 0 до 2 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске также во второй половине дня снег от умеренного до сильного и ветер. Температура воздуха -1...-3°C.

В Находке немного, но теплее. Здесь обещают до двух градусов тепла. Но не обойдет стороной снег и этот город – во второй половине дня небольшой, вечером умеренный снег, мокрый снег. Ветер южный умеренный до сильного.

Согласно многолетним наблюдениям, обычно во Владивостоке 12 декабря всегда холодно. Минимальная температура воздуха в 1944 году составила -23,3°С. Максимальная температура воздуха +5,3°С отмечалась в 1961 году.

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