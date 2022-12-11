Новая рабочая неделя в Приморье начнется со снегопада. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Довольно теплой была погода в Приморье на второй неделе декабря. Синоптики Примгидромета передают, что совсем скоро это закончится – новая неделя ожидается холодной и непостоянной. Уже в понедельник, 12 декабря, в крае и его столице начнется снег. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала все погодные данные, известные на воскресенье.

Так, по информации портала «Примпогода», над регионом будет господствовать антициклон, который принесет морозы. Ближайшей ночью на побережье ожидается -8…-16 градусов, на континенте -18…-25, а в горных районах и вовсе -26…-33 градуса.

Днем в понедельник один антициклон разрушится, его место займут подошедшие фронтальные разделы китайского антициклона, из-за чего в Приморье небо затянут плотные облака, начнется снег и поднимется южный ветер. Благодаря теплой воздушной массе на берегу будет 0…-6, на севере -7…-12.

Обильные осадки, перепады температуры «подарят» краю гололедицу на дорогах. Стоит ли напоминать водителям про смену резины или же сразу упомянуть наш «любимый праздник» под названием «день жестянщика»?

Во вторник, 13 числа, на юге снег прекратится, но из-за перепада давления и температуры возможно усиление северо-западного ветра. Сильно холодно не будет, но температурные качели гарантируют отполированные трассы.

В среду, 14 декабря, в центре Приморья могут пойти осадки в виде снега, при этом похолодает на шесть градусов. В дальневосточной столице, например, будет дуть холодный ветер.

ДАЛЬШЕ – ХУЖЕ?

Во второй половине недели, она же вторая декада декабря, тоже будет морозно, подошедшие воздушные массы продолжат выхолаживать. Однако циклон изменит погодную картину: на 18 число запланирован обильный снегопад.

Затем снова температурные качели, и примерно -40 градусов ранним утром следующего вторника, 20 декабря. Такую информацию озвучил главный синоптик края Борис Кубай.

ИНОЕ МНЕНИЕ

В то же время так называемый «народный синоптик», которого можно найти в Telegram-канале @pogoda_25_region, заявил, что пока что не видит «никаких мощных циклонов на 18 декабря»:

– Могу, конечно, и ошибаться, но когда писали про циклон 10 декабря, я так же говорил, что никаких циклонов не вижу, ну и как сами видите – никаких циклонов у нас и не было. Про ухудшение погодных условий в понедельник, о котором сообщал ранее, все в силе, – гласит подпись к одной из свежих публикаций. – А что касается морозов, то морозы в крае окрепнут гораздо раньше, уже со среды, не ниже -40, конечно, но ощутимо похолодает.

НАПОМНИМ

В конце ноября на Приморье обрушился сильный снегопад. Дороги превратились в сплошной лед, их убирали не один день. Произошло 99 аварий за один день, это на 34% больше, нежели в 2021 году.

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