Предполагается, что снег начнется уже в ближайшие несколько часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый рабочий день недели во Владивостоке начнется со снегопада. По крайней мере такие данные озвучили накануне местные синоптики. К обеду город засыплет снегом. В мэрии вновь обратились к местным автомобилистам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным метеорологов, снег может начаться уже в период с 9 до 12 часов. Осадки продлятся до 3 часов ночи вторника, 13 декабря. Самый пик придется на вечер понедельника – с 18 до 23 часов. Высота снежного покрова может составить до четырех сантиметров. Порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду.

В пресс-службе администрации города уточнили, что все службы обеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. В планах задействовать около 170 спецмашин для ликвидации последствий возможного снегопада. А между тем автомобилистов, как всегда, попросили воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Ученикам второй смены школ Владивостока разрешили не идти на занятия, прогулом сегодняшний пропуск считаться не будет.

Обо всех нарушениях в жизнедеятельности города следует сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333.

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