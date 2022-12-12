Аэропорт Владивостока поздравил двухмиллионного пассажира

Руслан Сабиров - 2-миллионный пассажир приморской воздушной гавани. Фото: АО «Международный аэропорт Владивосток»

Международный аэропорт Владивосток обслужил два миллиона пассажиров, обладателем счастливого билета стал Руслан Сабиров из Казани, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Юбилейному пассажиру сообщили приятную новость во время регистрации на рейс. В зоне внутренних воздушных авиалиний собрались руководители аэропорта и авиакомпании «Аэрофлот», которые и поздравили Руслана с почетным званием. Оказалось, во Владивосток он прибыл впервые, чтобы послушать курс лекции Академии ШЭМ ДВФУ. Мужчина получил памятные подарки, сувениры, а также сертификат на ожидание в залах повышенной комфортности.

Руслан Сабиров пожелал аэропорту увеличивать пассажиропоток и развиваться, в то же время исполняющий обязанности гендиректора Денис Чмутов отметил, что хочет создать во Владивостоке крупный авиатранспортный узел.

Напомним, как писала «Комсомольская правда – Владивосток», знаменательным событием текущего года стало осеннее открытие регулярных международных рейсов для жителей дальневосточной столицы в Таиланд, Бангкок и Лаос.

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