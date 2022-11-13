Чартерные перелеты из Владивостока в Таиланд запустит со 2 декабря авиакомпания Azur Air

Паттайя – курортный город Таиланда. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Международное туристическое агентство ANEX Tour сообщило, что рейсы из Владивостока в курортный город Паттайя (аэропорт Утапао) будут запущены совсем скоро – 2 декабря 2022 года. Перелеты будут прямыми, чартерный маршрут будут обеспечивать самолеты авиакомпании Azur Air. Посещать Таиланд приморцы смогут на Boeing 757-200 дважды в неделю: по понедельникам и пятницам .

При этом билетов в продаже онлайн-касс нет. Дело в том, что приобрести можно только туристический пакет на 6, 10, 13 и 16 ночей. В стоимость (от 94 тысяч рублей) входят проживание, трансфер, медицинская страховка.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала о том, что Росавиация и Международный аэропорт Владивосток одобрили запуск полетов от компании «Аэрофлот». Однако дата – 26 ноября – осталась под сомнением, старт полетов еще официально не подтвержден.

При этом еще в конце лета 2022 года на маршрут в тайский Пхукет из Приморья претендовали Air Asia и Thai Airways. Пока что эти перевозчики не давали новых комментариев. Напомним, с 1 октября в Таиланде отменили ограничения, связанные с пандемией и нуждой в ПЦР-тесте на коронавирус.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.