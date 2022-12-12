Сложные участки трассы обработают реагентами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС при администрации Владивостока (КЧС) рекомендовала руководителям местных предприятий ввести сокращенный рабочий день в понедельник, 12 декабря. Как рассказали в мэрии, это связано с ухудшением погодной обстановки.

В некоторых районах города уже идет снег. Пик выпадения осадков придется на период с 18:00 до 23:00 часов. Чтобы предупредить возникновение сложных ситуаций, на дороги приморской столицы уже выехала снегоуборочная техника.

В КЧС добавили, что сложные участки трассы обработают реагентами – это позволит избежать образования наледи. Сформированные бригады сотрудников муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» будут работать в круглосуточном режиме.

– Убедительно просим автомобилистов не пренебрегать просьбами об отказе от поездок на личном транспорте на время непогоды, – подчеркнули члены комиссии.

Как ранее писала «КП», свободное посещение вводится в школах Владивостока для учеников второй смены. Об этом объявили в городском управлении еще утром. Если ребенок не явился на уроки, то это не будет считаться прогулом.

В мэрии отмечают, что для большегрузов в том числе ограничат движение по улице Капитана Шефнера, если погодные условия станут хуже. При введении этих и других ограничений оперативно будет информировать штаб по ликвидации последствий непогоды.

Городские дорожники сообщили, что на данный момент увеличено число единиц спецтехники на Русском острове. В приморском правительстве уточнили, что техника «Примавтодора» тоже отправится на уборку последствий непогоды. Они будут убирать шаморовский перевал и дорогу на Горностай.

Напомним, 12 декабря синоптики обещали снегопад с 9:00 до 12:00. Но он миновал Владивосток. При этом пик осадков прогнозируется конкретно на вечер понедельника. Высота снежного покрова может составить до четырех сантиметров. Порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду.

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