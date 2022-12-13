По-прежнему остается закрытым проезд по улице Капитана Шефнера. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке продолжается уборка снега утром, 13 декабря. За ночь рабочие и техника очистили и обработали реагентами около 2 тысяч километров дорог. После пересменки на улицы города вышли дневные бригады: 321 дворник и 160 единиц техники, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в мэрии, уборка охватила все районы города. Она ведется в круглосуточном режиме. Число дворников, которые занимаются очисткой тротуаров, лестниц, переходов остановок общественного транспорта и прочую инфраструктуру, увеличилось вдвое.

По-прежнему остается закрытым проезд по улице Капитана Шефнера. В оперативном штабе при муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий» сообщили, что к обеду там откроют движение.

Автомобилистов просят сегодня по возможности не пользоваться личным транспортом. Это поможет быстрее навести порядок на дорогах после разгула стихии и обеспечить безопасность движения на городских магистралях.

Напомним, ранее «КП» писала, что Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС при администрации Владивостока рекомендовала сократить рабочий день на местных предприятиях. Снег в обещанное время не выпал, осадки начались ближе к ночи. На объездной трассе Де-фриз – Седанка – Патрокл в оба направления перекрывалось движение.

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