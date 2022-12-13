Автомобиль слетел с моста в канаву и повредил трубы водоснабжения во Владивостоке

Авария произошла в районе Сочинской. Фото: Telegram-канал Newsbox24.tv

В микрорайоне Патрокл во Владивостоке водитель Honda Fit слетел с моста на трубы в районе озера. Сети водоснабжения, по предварительной информации, принадлежат Водоканалу. Рулевой скрылся, сообщили очевидцы в местных пабликах.

Есть версия, что машина в районе Сочинской попала в снежную кашу, ее занесло к берегу реки в канализационную канаву. Легковушка перевернулась и встала на колеса. Как стало известно редакции, коммунальщики прибыли устранять последствия, из трубы бил фонтан. В пресс-службе Приморского Водоканала пока не прокомментировали произошедшее.

Машина находилась в аренде, поэтому водитель оперативно сбежал. Крови в салоне не обнаружили, значит, рулевой не ранен. Все обстоятельства еще предстоит уточнить правоохранительным органам.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что минувшей ночью водитель попал в ДТП в самом центре Владивостока. В аварии пострадали три человека.

ОБНОВЛЕНИЕ.

В пресс-службе Водоканала уточнили, что поврежденные трубы не находятся на балансе компании. Информации об авариях в районе не поступало.

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