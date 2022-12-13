Жителям Владивостока предлагают обсудить благоустройство сопки Орлиное Гнездо

Сопка попала в список приоритетных для благоустройства территорий. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжается работа по созданию новых общественных мест, жителей города приглашают поучаствовать в проектном семинаре, чтобы обсудить благоустройство сопки Орлиное Гнездо. Мероприятие пройдет в среду, 14 декабря, в библиотеке «Бук» (Светланская, 55), начало – в 19:30.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, по итогам рейтингового голосования Орлиное Гнездо заняло второе место и вошло в список приоритетных для благоустройства территорий.

Сопка Орлиное Гнездо – самая высокая точка исторической части Владивостока, здесь же находится одноименная видовая площадка, откуда открывается вид на весь город. Свое название она получила в память обороны русскими войсками Шипкинского перевала в Болгарии в 1887 году. Изначально же она носила имя в честь исследователя Дальнего Востока Михаила Клыкова.

Кстати, жители города могут не только прийти на семинар и высказать свое мнение о будущем преображении сопки, но и пройти опрос, который продлится до 31 декабря.

– Это поможет нам учесть ваше мнение при благоустройстве, проанализировать запросы, выявить особенности территории и познакомиться поближе с ее будущими пользователями, – поделились представители Дирекции общественных пространств.

Напомним, что жители приморской столицы также могут повлиять на судьбу озера на Сафонова.

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