Озеро на Сафонова во Владивостоке планируется благоустроить в 2023 году

Обсуждения будущего общественного пространства состоялись 13 декабря. Фото: Администрация Владивостока

Благоустроенное пространство возле озера на улице Сафонова во Владивостоке может появиться в 2023 году. Как рассказали в мэрии, 13 декабря в городе состоялись общественные слушания с участием горожан по поводу будущего этой местности.

Задумку планируется реализовать по нацпроекту «Жилье и городская среда». Согласно концепции, на участке в районе Сафонова, 14, оборудуют смотровую площадку, променад, пешеходные дорожки и организуют площадки для игр и спорта. Также территорию озеленят и дополнят малыми архитектурными формами и освещением.

В ходе обсуждений архитектурной модели бюро Bricks горожане рассказали о необходимости парковки рядом с рекреацией. При этом некоторые все же обеспокоились, что места на стоянке займут жители близлежащих домов.

Концепция благоустройства территории. Фото: Администрация Владивостока

В том числе владивостокцы предложили не ограничиться активными зонами и предусмотреть место под, например, занятия йогой и соорудить туалет. Само озеро зимой можно использовать под каток, а склон рядом – под катания на тюбингах.

Главный архитектор Дирекции общественных пространств Лилия Гиззятова отметила, что замечания и предложения учтут при дальнейшей работе над проектом. У тех, кто не смог посетить мероприятие, есть возможность внести свои рекомендации на сайте дирекции.

Добавим, озеро на Сафонова является ядром здешнего природного пространства. Водоем появился здесь в начале XX века из-за выхода грунтовых вод. В нем водится рыба и красноухие черепахи. Как правило местные жители используют обилие жидкости для мытья автомобилей, а зону вокруг – как парковку.

По итогам рейтингового голосования 2022 года эта территория вошла в перечень приоритетных для благоустройства, заняв 3 место с 7706 голосами. Работы по благоустройству начнутся в 2023 году.

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