Заболеваемость ОРВИ в Приморье выросла почти на 23% за неделю

Следует оставаться дома при первых симптомах болезни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост заболеваемости ОРВИ продолжает расти в середине декабря в Приморье. Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора отмечают, что всего за неделю процент заболеваемости вырос на 22,9%. Врачи продолжают рекомендовать соблюдать меры безопасности, носить маски и оставаться дома при первых симптомах болезни, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

По информации ведомства, в крае с 5 по 11 декабря зарегистрировано превышение уровня пороговых значений заболеваемости сезонными инфекциями на 52,5%, но это не предел. Врачи стараются не допускать распространение инфекции в рабочих коллективах, а специалисты следят за посещаемостью детей в образовательных учреждениях.

–При отсутствии по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в отдельных группах или классах, или в целом по учреждению учебный процесс приостанавливается, – сообщают в Роспотребнадзоре Приморья.

Как отмечают эксперты, в 2022 году показатели заболеваемости гриппов выросла в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом в Приморье. Всего за декабрь уже зафиксировано 216 пациентов с гриппом, что составляет 0,05% от общего числа зарегистрированных инфекций.

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