Проходили равнодушно мимо: посреди оживленной улицы в столице Приморья умер мужчина

Представители ведомства начали проверку. Фото: Telegram-канал @svodka25.

Выяснилось, из-за чего на самом деле погиб приморец, упавший около дома на проспекте 100-летия. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Версий о причине смерти мужчины было несколько. Некоторые думали, что он умер от удара после того, как поскользнулся. Позже появилось предположение, что приморец мог погибнуть из-за наркотиков.

Как все было на самом деле, «Комсомолке» рассказала старший помощник главы СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская. По ее словам, мужчина не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а причиной смерти стал инсульт, житель города умер почти сразу. Ведомство проводит проверку.

Пугает в этой ситуации равнодушие людей. На кадрах с камер видеонаблюдения отчетливо видно, что проходившая мимо женщина посмотрела на упавшего приморца, но ничего не сделала, как и мужчина, прошедший совсем рядом. Проигнорировал лежачего и водитель автомобиля.

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