В мэрии рассказали, появятся ли во Владивостоке ночные шаттлы для студентов ДВФУ

Возможное нововведение приморцы обсуждают в социальных сетях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В социальных сетях жители Приморья обсуждают возможное появление ночных автобусов, которые будут следовать по маршруту от центра города до кампуса ДВФУ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О возможном нововведении рассказала одна из студенток ДВФУ в социальных сетях. По ее словам, во время круглого стола «Как повысить скорость движения общественного транспорта» предложили ввести ночной автобус, который будет возить студентов университета от центра до кампуса. Это действительно удобно, так как многие ученики допоздна находятся в городе, гуляют или работают. Многие приморцы поддержали эту идею.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой администрации города, чтобы узнать, действительно ли этот вопрос обсуждался во время круглого стола, стоит ли студентам ждать новый автобус.

Редакции подтвердили, что с таким предложением на мероприятии выступил депутат городской думы, однако тему подробно не обсуждали.

– Утверждение «Во Владивостоке может появиться ночной автобус» – преждевременно. Идея требует серьезной проработки, в том числе, экономической. Поэтому в ближайшей перспективе ждать не стоит.

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