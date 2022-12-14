Эксперты обсудили, как во Владивостоке ускорить общественный транспорт

Встреча представителей общественных организаций, краевой и городской власти, депутатов и экспертов состоялась во вторник, 13 декабря. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке обсудили, как повысить скорость движения общественного транспорта. Встреча представителей общественных организаций, краевой и городской власти, депутатов и экспертов состоялась во вторник, 13 декабря, сообщает «КП» со ссылкой на администрацию.

Накануне, с 24 ноября по 3 декабря, Центр организации дорожного движения Владивостока совместно с Общероссийским объединением пассажиров проводил онлайн-опрос на тему оптимизации работы общественного транспорта в городе. Согласно подведенным итогам, около 80% респондентов сочли, что время в пути можно сократить. 70% проголосовали за приоритет движения автобусов перед другими ТС. Еще 26% готовы отдать предпочтение муниципальным перевозкам, если так будет быстрее. 37% – решили остаться на личном авто. Кстати, 92% в курсе для чего во Владивостоке организовали выделенные полосы

В опросе приняли участие приблизительно 600 горожан. Больше половины из них имеют личные машины, 45% – пользуются общественным транспортом.

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, который выступил модератором беседы владивостокцы готовы к грядущим изменениям транспортной инфраструктуры. Он назвал в числе прочих выделенные полосы и платную парковку.

Замглавы администрации города Максим Акульшин отметил, что в основу преобразования транспортной сети легло крупное обновление подвижного состава. Лучше всего это заметно на контрасте: предыдущие три-четыре года на дороги города выходили автобусы малого и среднего класса. В этом году ситуация изменилась – закупаются вместительные автобусы большого класса. Причем 50 таких моделей уже приобретены перевозчиками.

Совершенствовать транспорт позволяют указанные в контрактах с мэрией условия, главное из них – возраст автобусов, который не должен превышать 10 лет. К тому же соглашения на услуги перевозок подписываются сразу на три года. Максим Акульшин считает, что так компании чувствуют себя более уверенными, используя кредитные средства.

Кроме того, во Владивостоке действуют регулируемые тарифы на проезд. Поэтому стоимость передвижения в общественных ТС сохраняется на низком уровне. Стабилизируют работу субсидии из муниципального бюджета.

Также участники беседы высказались в пользу развития транспорта в только формирующихся районах приморской столицы. Среди предложений фигурировали развитие средств индивидуальной мобильности и соответствующей инфраструктуры под них, наличие посадочного тарифа, организация ночных маршрутов по магистралям города, создание безбарьерной среды для прохода к остановкам, улучшение пешеходных связей, обновление электротранспорта и другие моменты.

Руководитель Центра организации дорожного движения Александр Гревцев подчеркнул, что результаты опроса только подтверждают необходимость выделенных полос и других изменений в организации дорожного движения. Он добавил, что автомобилистов не собираются «пересаживать» на автобусы. При этом он отметил необходимость в создании условий выбора между разными видами поездок.

Он подчеркнул, что в следующем году во Владивостоке появятся новые участки с выделенными полосами – от остановки «Фабрика Заря» до кольца Партизанского проспекта, это значительно сократит время в пути для тысяч пассажиров.

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