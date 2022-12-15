Приморцы рассказали, какие изменения они хотели бы видеть на популярном общественном пространстве. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Жители Владивостока посетили проектный семинар, посвященный развитию одного из самых популярных мест приморской столицы – сопке Орлиное Гнездо. Специалисты Дирекции общественных пространств и архитекторы бюро Concrete Jungle выслушали мнение и идеи неравнодушных приморцев, чтобы в ближайшее время приступить к разработке проекта. Благоустройство общественного пространства начнется в 2023 году, сообщили 15 декабря в пресс-службе мэрии.

Видовая площадка, расположенная на сопке Орлиное Гнездо, – самая высокая точка города, которая достигает 199 метров над уровнем моря. Именно незабываемый вид стал причиной посещения локации не только местными жителями, но и активными туристами. Следует отметить, что по итогам рейтингового голосования 2022 года эта территория вошла в перечень приоритетных для благоустройства, заняв 2-е место с 9537 голосами.

Проголосовали за благоустройство сопки Орлиное Гнездо больше 9500 человек. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Архитектор Дирекции общественных пространств Владивостока Лилия Гиззятова рассказала, что проводить работы будут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Не исключено, что проект будет разделен на несколько этапов.

– Объект достаточно сложный и противоречивый. Сейчас нам важно проанализировать пешеходные пути, понять, какие активности и элементы благоустройства должны появиться на сопке и есть ли необходимость в парковках, – добавила она.

По словам архитектора и руководителя бюро Concrete Jungle Феликса Машкова, сопка Орлиное Гнездо обладает большим потенциалом, чтобы встроиться в социальную жизнь города, а также восполнить дефицит благоустроенных рекреационных пространств района. Однако сложность объекта в инженерской инфраструктуре и пешеходных маршрутах, которые проходят через данную местность.

На обсуждении проекта собралось большое количество неравнодушных людей. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Во время обсуждения владивостокцы предложили поделить территорию на несколько зон. Ими стали видовая площадка и зона тихого отдыха с сохранением естественного ландшафта и место для активностей. Кроме того, приморцы отметили необходимость предусмотреть парковку и маршрут для маломобильных людей. Все замечания и предложения будут учтены при дальнейшей работе над проектом. А поделиться своими идеями по развитию территории может любой желающий. Для этого необходимо перейти по ссылке на сайт Дирекции общественных пространств Владивостока.

Следующая встреча местных жителей с архитекторами состоится в начале 2023 года, но до 31 декабря 2022 года приморцы могут поучаствовать в онлайн-опросе по благоустройству сопки Орлиное Гнездо.

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