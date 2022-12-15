В Анадыре разыгралась снежная буря, которая сбивает с ног

Снежная буря с порывами ветра 30 метров в секунду буквально сбивает с ног. Фото: принтскрин видео.

В Анадыре бушует стихия: снежная буря с порывами ветра 30 метров в секунду буквально сбивает с ног. В сети стало распространяться видео, как сотрудники аэропорта работают в таких погодных условиях. Подробнее - в материале «КП».

Никакая стихия не в силах напугать работников аэропорта на Чукотке. На видео из соцсетей видно, как один из них выходит на улицу, а безжалостные порывы ветра заставляют его согнуться к земле.

– Береги себя, соблюдай технику безопасности, далеко не уходи, – призывает его коллега.

МЧС сообщает, что подобная погода будет в регионе и завтра.

Напомним, что из-за непогоды режим повышенной готовности ввели и на Камчатке. Там выпало 22 миллиметра осадков, а всего в декабре – 31,5 миллиметра. Гололед, метель и сильные ветра стали причиной большого количества ДТП на дорогах, а занятия во всех школах города отменили.

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