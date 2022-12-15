Из-за непогоды режим повышенной готовности ввели в восьми муниципалитетах Камчатки

Люди вынуждены откапывать свои машины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Охотоморский циклон 15 декабря продолжает оказывать влияние на южные и центральные районы Камчатки. Как сообщили в МЧС края, снегопад и ветер до 30 метров в секунду начались вечером 14 декабря, но уже спустя сутки режим повышенной готовности ввели сразу в нескольких муниципалитетах. Ими стали Алеутский, Вилючинский и Петропавловск-Камчатский округи, а также Соболевский, Елизовский, Мильковский, Карагинский и Усть-Большерецкий районы. Подробности в материале «Комсомольской правды».

С начала циклона только на территории Петропавловск-Камчатского выпало 22 миллиметра осадков, а всего в декабре – 31,5 миллиметра. Гололед, метель и сильные ветра стали причиной большого количества ДТП на дорогах, а занятия во всех школах города отменили. Помимо всего этого, люди вынуждены откапывать свои автомобили и не могут добраться до работы. Раскритиковал дорожные службы и потребовал усилить контроль за очисткой снега даже мэр Константин Брызгин, рассказали в пресс-службе администрации.

– В районе «Северо-Восток» сегодня коллапс. Подрядчик попросту не вышел на работу. Ранним утром люди стояли на нерасчищенных остановках, откапывали свои застрявшие в снегу машины, несли детей в детские сады через сугробы. Подъездные пути к детским садам не обеспечены. Подъездов к школам это также касается, несмотря на то, что занятия сегодня отменены. Мы все живем в одном городе, я надеялся, что каждый, находясь на своем месте, выполняет свои обязанности ответственно. Вставать подрядчикам в 6 часов утра вместе со всеми – это поздно! А есть случаи, когда подрядчик вообще не вышел на расчистку. Такое отношение к своей работе и к жителям города недопустимо, – отметил глава города.

Подобная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах края. Кроме того, по данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря в период с 9:00 до 11:00 на северо-восточном побережье ожидается перелив песчаных кос морской водой. Явление прогнозируется на участке села Апука Олюторского района и сохранится до 15:00 этого же дня.

Напомним, опасное волнение моря будет наблюдаться в крае до 16 декабря. Высота волн достигнет 10 метров, что может стать угрозой аварий и повреждений на судах с возможными нефтеразливами. Специалисты также прогнозируют массовый сход снежных лавин со склонов вулканов и сопок.

ПО ТЕМЕ:

Лавинная опасность объявлена на Камчатке

Спасатели Камчатки рекомендуют воздержаться от посещения горных склонов (подробнее)

Волны до 10 метров и сильные ветра: опасное волнение моря ожидается на Камчатке

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение (подробнее)

Снегопад и ветер до 30 метров в секунду: удар стихии на Камчатке не останется без последствий

Охотоморский циклон приближается к берегам Камчатки (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дед Мороз бы позавидовал. Скорость доставки подарков удивит даже скептиков

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.