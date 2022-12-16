В Приморье автомобиль съехал с дороги и протаранил крыльцо магазина

Кадрами поделились очевидцы. Фото: Telegram-канал «Мэр Партизанска».

Необычная авария произошла в Партизанске. По неизвестным причинам автомобиль съехал с дороги и врезался в магазин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в социальных сетях очевидцы. Произошло все на Коренова, 1. Машина съехала с проезжей части, пролетела тротуар, прокатилась вниз по ступеням и врезалась в стену магазина китайских товаров.

Судя по всему, никто из посетителей магазина не пострадал, как и хозяйка автомобиля. Но вот торговая точка все-таки получила некоторые повреждения: машина врезалась в балку, которая поддерживала крышу, из-за чего она слегка накренилась.

В социальных сетях приморцы гадают, как такое могло произойти.

– Как умудрились? Дорога вполне сносная. Педали перепутали?

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу ГИБДД по Приморью за подробностями. Как ответили редакции, марка машины – Toyota Vitz, управляла автомобилем 55-летняя женщина. Она нарушила правила ПДД, не уступила дорогу и столкнулась с Toyota Corona. Не справившись с управлением, она врезалась в припаркованный Nissan Otti и после этого съехала вниз по ступеням.

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