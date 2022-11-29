Автомобиль повис на дереве: жесткую аварию во Владивостоке обсуждают в соцсетях

Фото: Svodka25.

Лед, сковавший дороги Владивостока еще с вечера понедельника, 28 ноября, стал причиной массы серьезных аварий в городе. Так, например, на знаменитой Маньчжурской, которая славится своим крутым спуском, участниками ДТП стали две машины. Одна из них повисла на дереве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фото: Svodka25.

Все, что известно на данную минуту – в аварии участвовали три автомобиля: Toyota Hilux, Toyota Prius и Toyota Aqua. Сначала габаритный джип врезался в «Приус». Удар был такой силы, что последнего выбросило с трассы прямо в кювет, и автомобиль буквально повис на дереве.

Что случилось с «Аквой» – доподлинно пока неизвестно, автомобиль вылетел на бордюр, где и застрял также в почти подвешенном состоянии. Самостоятельно выбраться из ловушки ему вряд ли удастся.

Что касается пострадавших – об этом информация отсутствует. Разбираться в обстоятельствах произошедшего теперь предстоит сотрудникам ДПС. Редакция «Комсомолки» следит за развитием событий на дорогах Владивостока и Приморского края.

Напомним, в прошлом году этот спуск на Маньчжурской уже попадался в сводках новостей. Тогда улица стала настоящей полосой препятствий для автомобилистов в разгул непогоды.

«Ничего нового. Нужно быть отмороженным, чтобы туда поехать в такую погоду», «Не удивлюсь, если еще пару фото будет с плюсом... Люди не учатся на чужих ошибках, к сожалению», «Да там и в дождь палево спускаться», «Согласен. Скорее, трасса для горных лыж, нежели дорога», «Сколько грузовичок еще на себе машинок выдержит?», – комментируют пользователи сети.

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