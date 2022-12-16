В Приморье 19-летняя девушка на Toyota Aqua на скорости врезалась в столб и скончалась

Девушка ехала в сторону Уссурийска. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

Трагическая авария произошла на 728 километре трассы «Уссури» в Надеждинском районе. 19-летня девушка ехала в Уссурийск и врезалась в леера и столб на Toyota Aqua. Как следует из сообщения УГИБДД РФ по Приморью, за рулем она не больше года.

Предварительно установлено, что причиной страшного ДТП стало превышение скорости. Инспекторы устанавливают причины, обстоятельства и условия аварии. Автомобиль пришлось тушить пожарным: Aqua жестко врезалась в барьерное ограждение и столб.

Стоит отметить, в этом году девушку уже трижды привлекали к ответственности за превышение скорости, она оплачивала штрафы. Однако еще предстоит проверить, пренебрегла ли девушками правилами и в этот раз.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об аварии в здании магазина. Автомобил съехал с дороги и протаранил крыльцо. Машина врезалась в балку, ущерб еще предстоит оценить. Обошлось без серьезных травм.

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