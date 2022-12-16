Жители приморского поселка, где амурский тигр убил собаку, вновь заметили хищника

Следы хищника заметили в бухте Пресная. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Город В

Тигр уже дважды был замечен в поселке Дунай. Следы хищники нашли в прибрежной зоне бухты Пресная, жители запечатлели это на видео. Ранее краснокнижный полосатый загрыз сторожевую собаку на цепи. Приморцы выражают опасения о животном в социальных сетях.

– Наша любимая бухта. Лапа «43-го размера», явно не собака-переросток, – говорит за кадром автор видео.

В бухте местные нашли лишь следы хищника. Специалисты пока не могут сказать, идет ли речь об одном тигре или о нескольких. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», инспекторы охотнадзора уже выехали на место с инспекцией. В беседе с корреспондентом «КП» глава Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев выдвинул гипотезу, что тигр последовал за бродячими собаками, на которых часто охотился в этом районе. Таким образом он мог оказаться вблизи населенных пунктов.

Местные же предполагают, что тигр бродит вблизи жилых построек из-за недостатка кабанов. Часть жителей утверждает в социальных сетях, что замечают хищника третий день подряд, но пока эта информация не подтверждается.

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