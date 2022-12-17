Мощный пожар, разбушевавшийся в жилом доме, унес жизни двух жителей Приморья

Огонь уничтожил крышу и веранду здания. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье в ночь на 17 декабря произошла трагедия. Из-за разгоревшегося огня погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по краю.

По информации ведомства, тревожный звонок о пожаре поступил специалиста в 00:34. Приморцы сообщили, что в Пограничном районе горит одноэтажный пятиквартирный дом на станции Пржевальского. Уже через четыре минуты спасатели были на месте, а огонь тем временем поглотил крышу и веранду. В одном из жилых помещений сотрудники МЧС нашли тела погибших: 37-летней женщины и 42-летнего мужчины.

Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров, крыша и веранда полностью уничтожены. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Дознаватели МЧС и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пламя тушили 12 человек с помощью трех единиц техники.

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