Пожар начался ночью, в 00:57 часов 7 декабря 2022 года. Фото: Вадим ПОПОВ

Один из символов Владивостока в ночь на 7 декабря был уничтожен дотла. Мощный пожар вспыхнул в Zuma на Фонтанной, 2, практически за минуты, сотрудники эвакуировались самостоятельно. Вспоминаем, что произошло, как выглядит ресторан сейчас и что делать дальше – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пожарные приехали оперативно. Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты тушили огонь около 11 часов. Фото: Милана СОКОЛ

Вспыхнул внезапно

Сообщение спасатели получили в 0:57. Выбежавшие из здания сотрудники были вынуждены в шоке смотреть, как стихия пожирает их «дом». Спустя три минуты спецтехника уже была на месте: 2 этаж и крыша были охвачены пламенем. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров из 800. Побороть огонь полностью удалось лишь к 10 часам утра. Но от ресторана остался только каркас здания. Все внутри выжжено.

– Какой кошмар: владивостокская Zuma горит. Судя по видео, ресторан не восстановить, Егор Анисимов [бренд-шеф заведения - прим.] не отвечает, во Владивостоке сейчас 2 ночи. Надеюсь, что никто не пострадал, но потеря для индустрии колоссальная – Zuma это не только один из лучших ресторанов дальневосточного края, но и образец блестящего операционного менеджмента и длительной стабильности по всем параметрам, – рассказал один из главных ресторанных обозревателей страны Александр Сысоев.

Пылающее пламя полностью уничтожило любимое многими заведение. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Огонь выбил стекла. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Одни угольки и руины. И безжизненные манекены. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Высказался и бывший шеф-сомелье заведения. Дмитрий Кирюшин признался, что слова подобрать было трудно. Да и любых выражений было бы мало – процитировал стихотворение.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Опровергаем слухи

Когда прибыл корреспондент «КП», у здания царил хаос; более того, все в районе покрылось льдом. Лишь позже руководство отошло от шока и прокомментировало редакции произошедшее. Причину пожара никто не понимал, пламя охватило ресторан слишком быстро – на этой почве появились разные слухи. То проводка в вентиляции виновата, то загадочные съемки на кухне.

Соседние постройки тоже пострадали. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Сильного ущерба «соседям» не нанесено. Фото: Милана СОКОЛ

Сразу отметим, в региональном МЧС «Комсомолке» версию с коротким замыканием подтвердить не смогли, ведь на расследование дознавателей уйдет не один день. Попросили не публиковать недостоверную информацию. В то же время местные СМИ сообщили, что вечером на кухне заведения вели съемки проекта для Туристско-информационного центра Приморья.

Выгорело около 500 квадратных метров. Фото: Милана СОКОЛ

Пожар тушили 72 человека. Фото: Милана СОКОЛ

– Это обыкновенная съемка стандартного видеоролика для нашего центра. И она закончилась часов в 11 утра 6 декабря. Съемки ночью, на кухне – полный домысел, и у нас есть подтверждения, – рассказал Виталий Станиславчук, руководитель департамента программ и аналитики ТИЦ Приморского края.

Возродиться из пепла

Специалист присоединился к соболезнованиям и рассказал о том, что может ждать нынешние «руины Паназии» в будущем.

- Еще не остыла глина, поэтому пока рано говорить о перспективах. Но мне очень хотелось бы, чтобы Zuma возродилась из огня, как птица-феникс. Потеря любого партнера для нас – несчастье. <…> Она первой зародила не китайскую, не корейскую кухню во Владивостоке. Именно дальневосточную.

На вопросы о будущем одного из брендов Приморского края и Дальнего Востока (как можем судить, так считают многие, включая каждого второго гостя Владивостока) ответила бизнес-омбудсмен Мария Шемилина. Хотя и однозначный комментарий, разумеется, давать пока рано. По словам эксперта, у ресторана есть шанс воспользоваться услугами микрокредитной компании, чтобы восстановить бизнес. За оценкой ущерба следует обратиться в Торгово-промышленную палату Приморья. Но самое важное – нужно, чтобы бизнес был застрахован. А это значит. Что впереди предстоит огромная работа со страховой компанией.

Корпоративам здесь не быть. Фото: Вадим ПОПОВ

Танцы на костях

Однако нажиться на беде все равно захотели многие. На дальневосточной барахолке, например, продают уже раритетную жвачку с логотипом именитого ресторана. Цена вопроса составила немного-немало 62,9 тысячи рублей.

Точную причину происшествия предстоит установить дознавателям МЧС, Фото: Милана СОКОЛ

Вместо заключения

Пока что заведение решает оперативные вопросы. Нужно не подвести всех тех, кто планировал провести с Zuma новогодние праздники. Руководство организовало возврат средств. Опека нужна и семье заведения – то есть, персоналу. Без работы остались более 250 жителей Владивостока, и произошло это в канун Нового года. Ночью и утром людям помогали рестораторы Владивостока: обеспечили теплые обеды, напитки в морозную ночь. Одно ясно точно: команда бренда продолжит развивать дальневосточную гастрономическую культуру. Вопрос лишь в том, когда именно.

Ресторан расположен на Фонтанной, 2. Фото: Милана СОКОЛ

СПРАВКА «КП»

Zuma – крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке, занимает, по обновленным данным, 33 место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

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