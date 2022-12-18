Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту сгоревших складов во Владивостоке

50 человек боролись с огнем.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Крупным пожаром на Карьерной, который ужаснул приморскую столицу, заинтересовалась прокуратура. Специалисты будут тщательно следить за ходом и результатами проверки по факту возгорания.
Пожар начался около восьми часов вечера 17 декабря по адресу улица Карьерная, 20А литера 23. Огонь охватил площадь около двух тысяч квадратных метров и практически уничтожил два складских помещения. Когда пожарные прибыли на место, стены и кровли зданий были полностью охвачены пламенем.
Пламя сожрало склады с продуктами питания, оборудованием и строительными материалами. На момент ЧП охрану правопорядка на месте обеспечивали сотрудники МВД. По предварительной информации на объектах отсутствовала автоматическая противопожарная сигнализация.
Отметим, что в пресс-службе МЧС по Приморскому краю рассказали, что во время ЧП никто не пострадал.
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