Снег может продолжаться в течение трех дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на текущей неделе в Приморье не будет скудной на осадки. Снегопад начнется 21 декабря и продлится в течение нескольких дней. Синоптики советуют жителям края возвращаться с работы на два-три часа раньше обычного и пользоваться только общественным транспортом, сообщили в «Примгидромет».

– Циклон с акватории Желтого моря выйдет на акваторию Японского моря 21 декабря, пройдет траверз Владивостока ближе к ночи и через Находку отправится на север вдоль Приморского края. Небольшой снег в столице округа может пойти в первой половине дня, постепенно усиливаясь к вечеру. Пик снегопада, скорее всего, придется на середину ночи, а к утру 22 декабря снег будет остаточным, небольшим. Интенсивные снегопады пойдут вместе с циклоном дальше на север и особенно сильными они будут в восточной части края, – сказал главный синоптик Приморья Борис Кубай.

Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, а опасные участки могут быть перекрыты. Приморцам следует отказаться от выезда в другие населенные пункты и соблюдать бдительность.

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