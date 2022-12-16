В среду, 21 декабря, погода изменится. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще один снегопад ожидается в Приморье в середине следующей недели, 21 декабря. Несмотря на то, что Владивосток еще не успел восстановиться после прошлых осадков, дорожным службам вновь придется работать в усиленном режиме, чтобы избежать снежного наката, гололедицы и коллапса на всех трассах края, сообщили в «Примгидромет».

– Непогода будет распространяться по территории с юга на север, при этом интенсивность осадков на юго-востоке и востоке будет большей, чем на западе, – рассказал главный синоптик Приморья Борис Кубай.

Снегопад ожидается во всех населенный пунктах края. Минимальная температура -18…-25 °C, на северо-востоке -26…-33 °C, на южном побережье -10…-17 °C. Средняя температура днем составит -2…-8 °C, на севере -9…-12 °C.

В среду самого утра и до вечера во Владивостоке будет облачно. В течение дня интенсивность осадков будет изменяться, однако резко осложнится обстановка на дорогах. Температура ночью -10…-13 °C, днем -4…-7 °C.

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