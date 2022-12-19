Порывы ветра достигнут 22-27 метров в секунду. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за южного циклона, который окажется близко к южному побережью Приморья в крае объявили штормовое предупреждение. По информации синоптиков портала «Примгидромет», стихия будет бушевать на протяжении трех дней.

«Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о снегопаде, который обрушится на край. Метеорологи озвучили подробный прогноз погоды в период на 21-23 декабря.

Вечером 21 декабря на юго-западе, 22 декабря, ночью и утром 23 числа на большей территории края пройдет сильный и мокрый снег, за 12 и менее часов выпадет около 6-19 миллиметров осадков, в отдельных районах за это же время – более 20 миллиметров.

Местами будет бушевать метель, в континентальной части края порывы достигнут 15-20 метров в секунду, на побережье – 22-27 метров в секунду.

На дорогах ожидаются гололедные явления, снежные накаты и заносы.

Во Владивостоке днем 21 декабря и ночью 22 числа начнется метель. За 12 и менее часов выпадет около 10-19 миллиметров осадков. Порывы ветра достигнут 18-25 метров в секунду, ожидается снежный накат.

Днем 21 декабря в Амурском и Уссурийском заливах выход на лед опасен, так как ожидается его частичный взлом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.