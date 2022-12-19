Неприятный сюрприз заметил из окна дин из жителей Фокино. Фото: соцсети.

История с тигром, который разодрал собаку в районе мыса Сысоева, получила продолжение. Хищника заметили в частном секторе Шанхай ЗАТО Фокино. Местные жители переживают за себя и домашних питомцев, бьют тревогу, обращаются в специальные службы и делятся кадрами с диким зверем в социальных сетях.

Специалисты центра «Амурский тигр» попытались восстановить маршрут полосатого хищника в своем telegram-канале.

По версии сотрудников центра, тигр загрыз нескольких собак в бухте Дунай еще до снегопада, однако причастность данного хищника к вышеописанным случаям до конца не подтверждена. Уже 13 декабря следы полосатого зверя заметили на мысе Сысоева, а вечером 15 декабря из-за тигра погиб пес, который находился рядом с воинской частью. После этого представитель семейства кошачьих двинулся в сторону полузаброшенного частного сектора старого Дуная.

Следует заметить, что в социальных сетях появилось видео, где тигр вальяжно уходит от машин и жилых домов в лес. Приморцы подали в Охотнадзор около 40 обращений с местоположением хищника. Однако, как отмечают сотрудники «Амурского тигра», многие люди спутали следы зверя со следами, которые оставили крупные собаки и лошади.

Охотнадзор продолжает следить за ситуацией и просит убрать собак, чтобы не провоцировать дикое животное. Кроме того, в Росприродонадзор был отправлен запрос на отлов и транслокацию зверя, но воспользуются планом только в экстренном случае. Специалисты добавили, что в приоритете отпугнуть тигра от этого района.

В администрации ЗАТО Фокино рассказали, что профессионалы уже выехали к месту, где видели хищника.

О случаях обнаружения тигра просят сообщать по телефону 112 – служба экстренного вызова или оперативному дежурному диспетчерской службы (ЕДДС) городского округа ЗАТО Фокино 8(42339) 2-50-01.

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