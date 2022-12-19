Бюджет Приморья на 2023 год вырос на 15,8 миллиарда рублей

Более 54 миллиардов пойдут на социальную сферу, заявили в региональном правительстве. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Бюджет Приморья на 2023-2025 год приняли в стенах регионального парламента. Проект был возвращен на рассмотрение после первого чтения, причиной стали дополнительно полученные от федеральной казны 15,8 миллиарда рублей, рассказала председатель правительства Приморья Вера Щербина. При этом всего проект пережил аж 44 поправки. В итоге его приняли в трех чтениях, но согласны остались не все депутаты.

– На социальную программу в бюджете заложено более 50 миллиардов. По образованию мы отмечаем два основных тренда: повышение качества образования, чтобы мотивировать профессиональный рост педагогов. В субвенциях для школ устроим фонд стимулирования для тех, кто покажет лучшие результаты. Полагаем, что это создаст здоровую конкуренцию, – заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

В общей сложности бюджет на 2023 год вырос на 15,8 миллиарда рублей, доходы составят 182,8 миллиарда рублей, расходы – 195, 2 миллиарда. Вектор исполнительной и законодательной власти все еще направлен на «социалку». Одна самых больших прибавок – 2,9 миллиарда рублей – пойдет на повышение заработной платы работников краевых учреждений. На это повлияло увеличение минимального размера оплаты труда.

Часть денег выделили на решение проблемы долгостроев, как позже выяснилось, речь о ЖК на Сафонова во Владивостоке. На «достройку» жилья выделят 78 миллионов рублей. В целом проблему обманутых дольщиков должны до 2023 года.

– По образования увеличиваем расход на 7,4 миллиарда рублей. Это не только повышение оплаты труда. Еще 2 миллиарда зарезервировано на качественное формирование кадров среди педагогов. По культуре и кинематографии вырастут расходы, по здравоохранению. Сфера защищена финансовыми ресурсами, – добавила Вера Георгиевна.

9,2 миллиарда рублей целевых федеральных средств пойдут на развитие центров социально-экономического роста субъектов ДФО по поручению Юрия Трутнева, полпреда президента на Дальнем Востоке.

– Еще 760 миллионов направим на ликвидацию несанкционированных свалок в черте города, что не может не радовать, – уточнила председатель правительства.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, что в Приморье увеличат бюджет на социальные выплаты. Всего их 78 видов.

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