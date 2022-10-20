В 2023 году в Приморье увеличат бюджет на социальные выплаты

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Все меры соцподдержки для приморцев в 2023 году сохранятся. Об этом лично заявил глава края Олег Кожемяко в ходе общественных обсуждений регионального бюджета. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По словами губернатора, одна третья часть всех бюджетных расходов приходится на социальную сферу. Помимо уже существующих мер поддержки в 2022 году добавились еще и те, которые относятся к военнослужащим, участвующим в спецоперации, и членам их семей. Многие муниципалитеты уже приняли решение о бесплатном посещение детских садов для детей из таких семей, а также бесплатном посещении одного кружка или спортивной секции на выбор.

Олег Кожемяко уточнил, что на сегодняшний день приморцы могут воспользоваться 78 видами социальной помощи. Все эти меры поддержки останутся и в следующем году, более того, объем денежных средств на эти цели в планах увеличить. Если в текущем году на это выделено 25 миллиардов рублей, то в 2023 году сумма составит 28 миллиардов рублей.

Бюджет социальной сферы регулируется не только программами, но и региональными законами. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик. Он также отметил, что список льгот и перечень льготных категорий граждан постоянно расширяется.

– В социальной сфере действует 12 отдельных краевых законов, регулирующих меры социальной поддержки различных категорий граждан. В последние годы финансовое обеспечение этих направлений осуществляется в полном объеме и ежегодно увеличивается.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В основном расходуется социальный блок бюджета на семьи с детьми, инвалидов, обеспечение жильем, модернизацию социального обслуживания населения, организацию доступной среды для инвалидов и другие мероприятия социальной направленности. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая. Отметим, что в Приморье 22 тысячи многодетных семей, и вот уже четыре года подряд их количество только увеличивается.

– Мерами социальной поддержки пользуются 14 тысяч многодетных семей. За три года работы из бедности удалось вывести более 41 тысячи приморцев. Все меры поддержки в регионе выстроены так, чтобы достигать целей. Комплекс мер, который сформирован на территории Приморского края, на сегодняшний день оптимальный, – отметила Светлана Красицкая.

Активно в сферу социальных услуг вовлекаются негосударственные организации. А сегодняшний день речь идет о 30 некоммерческих организациях в регионе. Их, кстати, в Приморском крае на порядок больше, чем государственных, и работают они по принятым стандартам.

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