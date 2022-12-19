В Приморье введут дополнительные выплаты для педагогов и молодых специалистов

В крае намерены стимулировать учителей выплатами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой закон Приморья, регулирующий социальную поддержку педагогических работников, парламентарии внесли серьезные изменения на очередном собрании 19 декабря. Так, «молодыми специалистами» теперь могут стать не только выпускники вузов, но и студенты, которые на последних курсах работают педагогами.

Таким кадрам будет положена однократная выплата. Сумма «подъемных» составляет от 250 до 330 тысяч рублей в зависимости от образования и уровня профподготовки.

Более того, учитель, набравший 100 баллов на ЕГЭ по предмету, который он преподает, сможет получать ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей. Аналогичная сумма в течение двух лет предусмотрена и для молодых специалистов, которые участвуют в программе «Учитель для России».

А опытные педагоги могут получать за наставничество по 5 тысяч рублей: для этого нужно сопровождать работу двух молодых специалистов. Выплата положена за каждого.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о новых системах охраны в школах дальневосточного центра.

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