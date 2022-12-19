В Приморье введут универсальное социальное пособие для семей с детьми

Перед тем, как назначить пособие, семью проверят по нескольким критериям. Иллюстрация из архива. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Приморье собираются решить проблему родителей, у которых нет времени на сбор и подписание документов для получения разных форм социальной поддержки. На очередном заседании Законодательного Собрания региона выяснилось, что планируется объединить ряд выплат для семей с детьми в одну.

Ежемесячное пособие на воспитание ребенка с нового года будет выплачиваться Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Адресовано оно нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

Такая форма помощи объединит ряд действующих региональных мер социальной помощи: ежемесячные выплаты для третьего или последующего ребенка до достижения им трех лет, ежемесячную выплату от 3 до 7 лет, а также материальную помощь многодетным с детьми от 8 до 17 лет.

В пресс-службе ЗСПК пояснили, что на универсальное пособие могут рассчитывать семьи, в которых размер среднедушевого дохода не выше регионального прожиточного минимума. Помощь составит 18 тысяч рублей на каждого ребенка. Перед тем, как назначить пособие, семью проверят по нескольким критериям, включая благосостояние и нуждаемость в выплате.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о принятии бюджета в регионе на заседании парламентариев.

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