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НовостиВладивосток19 декабря 2022 6:14

В Приморье введут универсальное социальное пособие для семей с детьми

Инициативу приняли на очередном заседании ЗС ПК
Ростислав САХАЛИНОВ
Перед тем, как назначить пособие, семью проверят по нескольким критериям. Иллюстрация из архива.

Перед тем, как назначить пособие, семью проверят по нескольким критериям. Иллюстрация из архива.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Приморье собираются решить проблему родителей, у которых нет времени на сбор и подписание документов для получения разных форм социальной поддержки. На очередном заседании Законодательного Собрания региона выяснилось, что планируется объединить ряд выплат для семей с детьми в одну.

Ежемесячное пособие на воспитание ребенка с нового года будет выплачиваться Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Адресовано оно нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

Такая форма помощи объединит ряд действующих региональных мер социальной помощи: ежемесячные выплаты для третьего или последующего ребенка до достижения им трех лет, ежемесячную выплату от 3 до 7 лет, а также материальную помощь многодетным с детьми от 8 до 17 лет.

В пресс-службе ЗСПК пояснили, что на универсальное пособие могут рассчитывать семьи, в которых размер среднедушевого дохода не выше регионального прожиточного минимума. Помощь составит 18 тысяч рублей на каждого ребенка. Перед тем, как назначить пособие, семью проверят по нескольким критериям, включая благосостояние и нуждаемость в выплате.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о принятии бюджета в регионе на заседании парламентариев.

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