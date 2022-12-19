Награда «Герой Приморья» учреждена в крае для участников СВО

Эскиз новой награды. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

В Приморье утверждена новая награда для героев специальной военной операции. Законопроект, принятый на очередном заседании регионального парламента, утверждает знак «Герой Приморья».

Представлять к награде будут командиры объединений Вооруженных Сил РФ, воинских частей, дислоцированных на территории Приморья. В пресс-службе ЗС ПК отметили: если награда или медаль «Участнику СВО. Отряд «Тигр» вручены посмертно, родственникам или супруге (супругу) выплачивается компенсация – это также отмечено в тексте закона.

– По своему внешнему виду она напоминает награду героя РФ и нет сомнения, что данная награда будет хорошо воспринята общественностью и нашими участниками специальной военной операции. В качестве финансового обеспечения к знаку особого отличия предусмотрена единовременная выплата в размере 1 149 425 рублей, – сказал Сергей Ищенко, замглавы комитета по региональной политике.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о принятом на заседании плановом бюджете.

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