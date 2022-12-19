Школа искусств в Черниговке.

Приморская школа искусств из села Черниговка вышла в финал в номинации «Сельская школа» в общероссийском конкурсе. В этом году она отметила свое 60-летие, а почетное звание стало ценным подарком к празднику. Журналист «Комсомольской правды – Владивосток» связался с директором учреждения, заслуженным работником культуры Российской Федерации Сергеем Ишутиным, чтобы узнать, в чем же особенность заведения.

Мужчина рассказал, что отбор для конкурса был очень серьезным. Он состоял из нескольких этапов, а проходил в онлайн и офлайн форматах.

– Это всероссийский конкурс по линии министерства культуры. Отбор был сначала по Приморскому краю, а после региональный – дистанционно. Проводил его Хабаровский Государственный институт культуры. Участниками от Дальнего Востока были 7 детских школ искусств, из которых для финала выбрали только одну. Именно ее представитель отправился в Москву в третьем этапе соревнований, где определили победителя.

В онлайн-туре комиссия со всей России поговорила с педагогическими коллективами заведений. Директор сельской школы искусств отметил, что для многих экспертов стало шоком, что занятия для детей в учреждении абсолютно бесплатны. Родители учеников могут выбрать дополнительные программы, но цена их символическая.

– Самым страшным вопросом для всех участников было – Чем вы лучше от остальных? В чем уникальность? – нас это рассмешило. Мы единственная школа в крае, а может даже и в стране, в которой детей учат играть на русских народных духовых инструментах: жалейках, рожках, брелках. Преподаватели занимаются с ребятами по авторской программе. В школе даже есть свой ансамбль «Вишенка». Такого никто не делает, уж поверьте.

Директор добавил, что в школе искусств в Черниговке большое количество молодых преподавателей. Связан такой необычный факт с преемственностью поколений. За все время существования заведения вернулись в амплуа педагога целых пять учеников. Ими были два художника, два баяниста и один гитарист. Выяснилось, что Сергей Ишутин и сам когда-то учился играть на баяне в Черниговской школе. Окончил ее музыкант в 1977 году, а после вернулся, чтобы передать свои знания другим. Занял пост директора он в 2004 году.

Привлекает новых специалистов в село и военный аэродром, на котором проходят службу в течение пяти лет летчики с Запада.

– Они, как правило приезжают не одни, а с женами. Они, в свою очередь, бывают и музыканты, и художники. Вот эти женщины нам вливают новую кровь. Единственный минус в том, что эти люди – не наши, нестабильные. Приехали и уехали, но мы этим активно пользуемся.

Напомним, что прошли в финал всероссийского конкурса всего восемь учебных заведений со всей страны, а поздравляла лауреатов и финалистов лично замминистра культуры России Надежда Преподобная.

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