На железнодорожном переезде во Владивостоке локомотив врезался в пикап

Это уже шестая авария на ж/д путях. Фото: пресс-служба ДВЖД

Утром 20 декабря в столице Приморья на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с локомотивом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в пресс-службе ДВЖД. В 6:45 на станции «Гайдамак» водитель Toyota Surf выехал на железнодорожный переезд, в это время к автомобилю приближался локомотив. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения.

Никто из участников аварии не пострадал, на график пассажирских поездов происшествие никак не повлияло.

Экстренное торможение не помогло предотвратить ДТП. Фото: пресс-служба ДВЖД

В последнее время участились случаи ДТП на железнодорожных путях, по информации пресс-службы ДВЖД, это уже шестая авария на переездах Приморья. Поезда не могут быстро затормозить, что чревато последствиями, которые могут привести не только к серьезным травмам автомобилистов, но и к их гибели.

Ранее «Комсомолка» писала о столкновении самосвала с поездом. От FAW TRUCKS буквально не осталось живого места, а водителя госпитализировали.

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