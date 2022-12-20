В разных частях Владивостока установят 10 елок. Фото: Администрация Владивостока

На центральной площади Владивостока оборудуют световые фигуры, каток, горку и фудгородок, приуроченные к Новому году. На данный момент там уже монтируют главную елку. По словам вице-мэра Дарьи Стегний, тематику праздника объединит балет «Щелкунчик» в постановке Мариинского театра, сообщает «КП».

– При разработке фирменного стиля и концепции художников вдохновляли формы и мотивы балета «Щелкунчик» в постановке Мариинского театра. Пиктограммы и значки объединяют в единое полотно знакомые каждому человеку новогодние и архитектурные образы, – добавила вице-мэр.

Сейчас на улицах города продолжается монтаж новогодней иллюминации. Фото: Администрация Владивостока

В торжественной обстановке жители смогут насладиться горячей едой от пекарен и ресторанов города. Проход будет обеспечен через зону катка и специальные мостовые переходы. Также, по сообщению специалистов МУПВ «ВПЭС», сейчас на улицах города продолжается монтаж новогодней иллюминации. Планируется, что все работы будут завершены к 25 декабря.

Стоит отметить, что в целом во Владивостоке установят 10 елок. Сейчас их монтируют в разных районах города. Так, символы Нового года установят на улицах Фокина, 23, Лермонтова, 81, Анны Щетининой, 19, Надибаидзе, 6а, Добровольского, 5а, на Русском в поселке Подножье, 32-34, на Спортивной набережной, в сквере Суханова, на Вострецова, 4а, и Подгорной, 13.

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