Состояние пирса на Путятина. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

К завершению подходит транспортная блокада жителей острова Путятина, так, по крайней мере, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. Паромное сообщение у островитян де-факто отсутствуют.

Как заявил Олег Николаевич, муниципалитет и региональное минтранспорта не проконтролировали подготовку переправы к зиме, а ремонт плашкоута «СП – Путятин» он назвал затянутым. В четверг, 22 декабря, на маршрут должно было выйти судно на воздушной подушке, рассказал глава Приморья. Вот только ранее предполагалось, что оно и так будет перевозить островитян с середины ноября 2022 года до окончания ремонта плашкоута, однако с 2 декабря, писала «Комсомольская правда – Владивосток», не ходит.

– Если для решения таких вопросов нужны разбирательства на уровне Правительства – будем разбираться. Заместитель министра транспорта назначен ответственным. Будет работать на месте. Не справится – будем принимать кадровые решения, – заявил Олег Николаевич.

Напомним, с середины ноября жителя острова практически отрезаны от «большой земли». Помощи островитяне попросили в том числе у редакции «Комсомольской правды». Хронологию событий мы публиковали в отдельном материале. Один пирс на Путятина почти разрушен и не пригоден для швартовки судов, второй арестован прокуратурой – его возвели с многочисленными нарушениями.

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