ДТП произошло на Адмирала Юмашева. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Правоохранительные органы начали проверку шокирующей аварии на Нейбута. В районе Адмирала Юмашева маршрутный автобус 16ц врезался в дерево и наехал на женщину, которая прогуливалась с ребенком в коляске по тротуару. Детали привели в пресс-службе прокуратуры Приморья и краевом УГИБДД.

Установлено, что водителю стало плохо во время вождения. В момент ДТП рулевой не справился с управлением и наехал на тротуар, другие пассажиры незначительно пострадали. Женщина потеряла сознание, ребенок тоже получил травмы – их увезла бригада скорой помощи.

Стаж вождения у мужчины за рулем маршрутного автобуса составил 4 года, нарушений ПДД за год не выявлено, да и тест на алкоголь показал, что рулевой был трезв. В прокуратуре уточнили, что проверят условия допуска мужчины на работу, а также то, провели ли медосмотр в отношении водителя. Подробности, виде и фото «КП» публиковала в отдельном материале.

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