ДТП произошло на Нейбута. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса 16Ц, который съехал с дороги и врезался в дерево. Водителю, как уточнили в мэрии, стало плохо за рулем.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», все произошло в районе остановки «Демидюка». Рулевой потерял управление из-за резкого ухудшения самочувствия. К счастью, находившиеся в салоне транспорта люди серьезно не пострадали. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что автобус с открытыми дверьми стоит на обочине. Приехавшая скоро помощь оказала незамедлительную помощь водителю.

При этом, по предварительной информации, в этом ДТП пострадала еще и женщина. Она прогуливалась с ребенком по тротуару вдоль дороги с коляской. Очевидцы в соцсетях сообщили, что из-за столкновения с деревом одна из тяжеловесных веток упала на голову матери. Женщину госпитализировали – она потеряла сознание. Пока неизвестно, кто остался позаботиться о малыше в коляске, вероятно, ребенка медики тоже забрали.

ОБНОВЛЕНИЕ.

В ГИБДД УМВД Приморья уточнили, что водитель наехал на женщину с 11-месячным ребенком, когда ехал по Адмирала Юмашева на Нейбута. Установлено, что пострадавшей оказалась 33-летняя женщина, малыша также доставили в больницу. Стаж вождения 47-летнего мужчины – 4 года, к ответственности за нарушение ПДД в 2022 году его не привлекали, состояния опьянения не установлено.

На шокирующее ДТП с муниципальным автобусом незамедлительно отреагировали правоохранительные органы. Проверку инициировала прокуратура Владивостока, о чем сообщили в надзорном ведомстве. Оценить стоит то, действительно ли был проведен качественный медосмотр водителя до допуска к работе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о сокрушительном ДТП практически в центре дальневосточной столице. Бензовоз в ноябре наехал на женщину, она скончалась.

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