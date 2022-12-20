В Приморье ФАС завела дело на ассоциацию грузоперевозчиков пункта пропуска «Пограничный»

Тематическая иллюстрация. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После жалоб приморских предпринимателей и водителей УФАС Приморья возбудило дело, связанное с незаконным ограничением движения большегрузов к пункту пропуска «Пограничный». По данным антимонопольной службы, местные логистические организации объединились, чтобы получить преимущество в автоперевозках из РФ в КНР и обратно, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в УФАС, таким образом в крае появилась Ассоциация «Грузоперевозчиков международного многостороннего автомобильного пункта пропуска Пограничный». Объединение занималось тем, что обеспечивало себе преимущество в очереди на проезд через МАПП «Пограничный», не пуская других участников рынка.

– Поскольку заключение и участие в соглашении могло привести к созданию препятствий для других организаций к доступу на товарный рынок, Приморское УФАС России возбудило дело по пункту 3 част 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчики по делу – Ассоциация «Грузоперевозчиков международного многостороннего автомобильного пункта пропуска Пограничный», ООО «Демос», ООО «Дружбаавто» и другие, – отметили в ведомстве.

Чтобы узаконить свою деятельность, участники Ассоциации обратились в органы власти. В УФАС добавили, что из-за действий «картеля», в Приморье могли подорожать продовольственные и непродовольственные товары, в частности, потому что перевозчики получили бы возможность устанавливать цены на услуги перевозки, что в конечном итоге могло повлиять на стоимость плодовоовощной продукции.

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