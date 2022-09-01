Юрий Трутнев на интервью с корреспондентом «КП». Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

На реконструкцию пограничных переходов в Приморье вновь выделили огромные средства, рассказал dv.kp.ru полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, чтобы решить одну из самых серьезных проблем региона, выдвигались разные предложения на уровне федеральных министерств.

Боль дальнобойщиков (не только приморских и не только дальнобойщиков) уже давно находится на контроле правительства, отметил Юрий Трутнев. Он сам относительно недавно посещал Краскино и Пограничный, где больше десяти лет стоит на месте модернизация погранпереходов.

– Пока мы можем говорить о том, что значительно увеличено финансирование строительства погранпереходов. Это плюс. А минус – это то, что мы снова от минтранса получили предложения по переносу сроков и, уж извините, их не согласовали. К сожалению, сейчас твердо сказать о том, что все, ура, победили, я не смогу, – озвучил одно из решений Юрий Петрович.

Полпред уверен, что строительство необходимой инфраструктуры и установка оборудования на небольших участках, через которые проходят важные грузы, – дело плевое. Все-таки это не олимпийские объекты и не «дворец съездов», это «простое здание, где проходит досмотр транспорта и оформление грузов».

– По погранпереходам – свет далекой надежды. Было общее собрание, три вице-премьера участвовали – Андрей Рэмович Белоусов, Марат Шакирзянович Хуснуллин и я. Мы обсуждали, как дальше с этими погранпереходами быть. Были разные предложения, в том числе по передаче функций от минтранса – минстрою. Но министр транспорта Виталий Геннадиевич Савельев сказал, что ничего никому передавать не надо, он со всем справится. Я очень хочу, чтобы так и случилось.

Юрий Трутнев относительно недавно посещал Краскино и Пограничный. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Юрий Петрович высказался также насчет недавней ситуации с дорогой в районе Пограничного. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», месяц назад местные перевозчики за собственный счет отсыпали разрушенную трассу буквально в ста километрах от китайской границы. Долгое время дальнобойщики тщетно обращались в разные инстанции, но дыры одолели.

– Недавно я расписал в адрес минтранса и минвостокразвития статью, которую прочитал в СМИ. Там было написано, что на погранпереходе Пограничный водители до того устали трястись по колдобинам, что сбросились, купили несколько машин гравия и засыпали ямы. Здорово, конечно, что такая высокая степень сознательности. Но, может, все-таки этим будут заниматься те люди, которым это по работе положено?! – отреагировал полпред.

Также отметим, что «Комсомольская правда» готовит большое интервью с Юрием Трутневым. В разговоре с полпредом – о сложностях развития Дальнего Востока, мастер-плане столицы Приморского края, инвестициях, транспортной инфраструктуре и других темах. Прочитать полный текст беседы можно будет на сайте kp.ru уже в эту пятницу, 2 сентября.

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