Губернатор Приморья проводил третий отряд «Тигр», который отправляется в зону СВО

В зону СВО отправили новую партию квадрокоптеров. Фото: принтскрин видео.

Третий отряд добровольческого батальона «Тигр» из Приморья отправился в зону СВО. Как рассказал глава края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале, бойцы прошли подготовку на полигонах ТОФ и готовы помогать своим товарищам.

Губернатор встретился с добровольцами и отметил, что они станут частью коллектива, который уже заслужил уважение среди морских пехотинцев.

– Вы направляетесь в наш отряд «Тигр», который добросовестно служит, доблестно выполняет все поставленные руководством задачи. Никто из ребят никогда не покидал свои позиции, не отступал и не бросал раненных товарищей.

Олег Кожемяко также добавил, что бойцам, которые выполняют задачи СВО, отправили новую партию квадрокоптеров, тепловизионные прицелы и другое оборудование, необходимое для службы.

– Будем приезжать к вам, поддерживать и на месте смотреть, что из теплых вещей и снаряжения необходимо привезти. Когда вернетесь домой, торжественно встретим вас на площади.

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