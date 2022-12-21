Экс-мэр Владивостока, подозреваемый в коррупции, встретит второй Новый год в СИЗО

Олег Гуменюк в СИЗО больше полутора лет. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, который уже встретил день рождения в СИЗО, останется там до 10 января 2023 года. В эту дату продолжат судебное заседание по ходатайству стороны обвинения. Защита экс-главы дальневосточного центра более двух часов во время суда 19 декабря настаивала на невиновности Гуменюка. На своей непричастности к обвинению настаивает и сам фигурант. Однако приговор не вынесен, заседание решили отложить, следует из картотеки дел.

Ранее прокурор запросил наказание бывшему чиновнику в виде 17 лет лишения свободы со штрафом в 150 миллионов рублей. Гуменюка обвиняют в крупных взятках за общее покровительство небезызвестной похоронной организации МБУ «Некрополь». По уточненной версии следователей, бывший глава получил более 30 миллионов рублей за помощь учреждению и своему знакомому из строительного бизнеса.

Олега Гуменюка задержали в октябре 2021 года, в дальнейшем несколько раз продлевали арест. Расследование дела завершили летом 2022 года – об итогах и версиях следствия «Комсомольская правда» писала в отдельном материале.

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