Аэропорт работает в штатном режиме. Фото: "КП" Архив

Воздушная гавань Приморья, несмотря на обильные осадки почти во всех районах края, работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток (МАВ).

Задерживаются несколько рейсов: IO-111 в Благовещенск, R3 - 491 в Якутск, R3 – 571 в Благовещенск, S7-6223 в Южно-Сахалинск и SU – 645 в Бангкок. Причина одна – специалисты занимаются дополнительной противообледенительной обработкой авиасудов. Рейс в Дальнегорск отменен полностью, как и вылет из города.

– В связи со сложной обстановкой на дорогах, просим заранее планировать поездку в аэропорт, а также пользоваться аэроэкспрессом, – порекомендовали в пресс-службе.

Напомним, в Приморье бушует снегопад, который, по оценкам синоптиков, принесет до метра снежного покрова. Основной удар придется на Ольгинский район края. В столице Приморья все службы переведены в повышенную готовность. Текстовую трансляцию «КП» обо всем, что происходит в связи со снегопадом, можно прочесть в отдельном материале.

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