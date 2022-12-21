Снегопад продлится 3 дня: затяжной китайский циклон ударил по юго-востоку Приморья

Также стало известно, где в Приморье выпало больше всего осадков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье пришла непогода. И с каждым часом стихия бушует все сильнее и сильнее. Наступивший циклон ударил по всему краю сильными снегопадами и метелью. Синоптики уверены, что снегопады разной интенсивности будут идти на территории всего региона.

Специалисты Примгидромета рассказывают, что самые сильные осадки ждут восток края. Там помимо снега жители столкнутся с сильными ветрами, метелями, гололедом и снежными заносами.

Также стало известно, где в Приморье выпало больше всего осадков. В топе оказались Барабаш, где 30 миллиметров снега. Занял место в тройке также Владивосток с результатом в 12 и Пограничный с 10 миллиметрами.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что, по словам главного синоптика Гидрометцентра Примгидромета Елены Гридневой, в разных районах региона выпадет одна-две месячные нормы осадков, в южной части – три-четыре.

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