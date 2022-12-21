Снег начал идти утром и продолжается весь день. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В Приморье ухудшается погода. Наступивший циклон ударил по всему краю сильными снегопадами и метелью. По словам главного синоптика Гидрометцентра Примгидромета Елены Гридневой, в разных районах региона выпадет одна-две месячные нормы осадков, в южной части – три-четыре. Объем снега составит до 70-100 миллиметров, что крайне редко фиксируется специалистами.

– В декабре ухудшение погоды и опасные явления наблюдаются практически ежегодно. Но далеко не всегда циклоны приносят такие обильные осадки. В этот раз мы ожидаем осадки, значительно превосходящие месячную норму на большей территории края. <…> Этот процесс затяжной, обычно циклоны быстро уходят от нас и углубляются где-то над северной частью Японского моря, Курилами, Сахалином. Сейчас циклон будет очень медленно отходить от нашего побережья, – отметила синоптиpк.

На побережье осадки сопровождает сильный и штормовой ветер, на мысовых станциях порывы могут достигать до 27-32 метров в секунду, во Владивостоке – до 25-30. По этой причине, считает Елена Гриднева, образуются снежные заносы и сугробы. В центральных районах Приморья в предстоящую ночь и днем 22-го числа такая ситуация не угрожает, но высока вероятность сильных гололедных явлений, таких как налипание мокрого снега.

Специалист дополнила, что самые интенсивные осадки во Владивостоке приходятся на ночь и день 22 декабря, а также на ночь с 22-го по 23-е. Не исключена вероятность осадков днем 23-го, небольшой снег может выпасть также 24 декабря. Ранее синоптики дали прогноз на 24 и 25 декабря. В субботу небольшие осадки сохранятся, а в воскресенье прекратятся на большей части края.

21 декабря на край обрушился циклон. Снег начал идти утром и продолжается весь день. Из-за непогоды в приморской столице отменили занятия в школах, вузы перешли на дистанционное обучение, рабочий день рекомендовали сократить. Некоторые рейсы в Международного аэропорта Владивосток задерживаются, полеты в Дальнегорск отменены. В том числе ограничен список автобусных междугородних рейсов. На ключевых трассах в регионе работает 277 единиц снегоуборочной техники.

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