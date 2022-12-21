Из-за снегопада во Владивостоке перекрыли трассу Седанка – Патрокл

Иногда автобусам не обойтись без помощи пассажиров. Фото: принтскрин видео.

Приморский край 21 декабря столкнулся с сильным снегопадом. Бушующая стихия нахлынула на регион, в том числе и на Владивосток, где службы жизнеобеспечения переведены в повышенную готовность. Тем не менее, движение на дорогах оказалось сковано. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Чтобы избежать аварийный ситуаций, дорожники города решили перекрыть самые опасные участки. Одним из них оказалась трасса Седанка – Патрокл, которая с 20:20 закрыта для всех видов транспорта.

Это не удивительно, ведь даже на ровных дорогах машины и большегрузы буксуют. Все из-за мокрого снега. Дороги покрылись коркой льда, в итоге движение встало. Жители делятся тем, что в центре города, на Алеутской, автобусы не могут тронуться с места. А на Суханова пассажиры даже вышли, чтобы помочь транспорту, который застрял посреди дороги.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что в Приморье из-за непогоды отменили междугородние рейсы автобусов.

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